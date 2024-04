Müll, der illegal entsorgt wird, hat sich in Homburg zu einem Problem entwickelt. Im März hatten Unbekannte auf dem Erbacher Containerplatz an der Ecke Inastraße/Glanstraße Säcke voller Bauschutt und Grünmüll abgeladen. Nun zeigte sich ein ähnliches Bild in einem Wald. Am Montag haben Unbekannte wieder Müll illegal entsorgt: An der Käshofer Straße, der L120, wurden in einer Einfahrt Autoreifen, Felgen, zersägte Glasfaser-Karosserieteile und ein Gummi-Swimmingpool abgeladen, berichtet die Homburger Pressestelle am Mittwoch. Die Einfahrt liegt gegenüber einer Wiese, auf deren Areal sich beim Bergrennen das Fahrerlager befindet. Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs haben den Müll inzwischen entfernt. Die Stadtverwaltung bittet Personen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06841 1010 zu melden.