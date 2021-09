Am Wahlsonntag ist es am späten Vormittag in der Homburger Innenstadt zu einer illegalen Versammlung sogenannter „Querdenker“ gekommen. Wie die Polizei berichtet, war die Zusammenkunft vorab nicht bei den Behörden angemeldet. Die Versammelten, die zur regionalen „Querdenker“-Szene gehörten, hätten mehrheitlich die Abstandsregeln und Maskenpflicht missachtet. Die Polizei habe daher vom Großteil der Leute die Personalien aufgenommen. Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Polizei und Versammlungsbehörde kündigen an, dass sie auch in den kommenden Wochen darauf achten, dass bei Versammlungen die geltenden Gesetze und der Infektionsschutz eingehalten werden.