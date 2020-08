Derzeit erhalten saarländische Betriebe Rechnungen von einer „IHKT Industrie- und Handelskartei“. Die Unternehmen werden aufgefordert, einen „Kostenbescheid 2020“ in Höhe von über 641 Euro für die Registrierung in der Kartei zu begleichen, teilte die IHK Saar mit. Das Schreiben erwecke den Eindruck, von einer öffentlichen Stelle zu stammen. In Wahrheit handele es lediglich um ein Angebot. Im Kleingedruckten stehe, dass mit der Überweisung ein Vertrag über eine Laufzeit von drei Jahren zum Jahrespreis von 658,30 Euro geschlossen werde. Betriebe, die ein solches Schreiben erhalten, sollten auf keinen Fall bezahlen, rät die IHK Saarland.