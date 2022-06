Zweibrücker Unternehmen haben ein stärkeres Heimatgefühl als Unternehmen anderswo in der Pfalz, bewerten die Rahmenbedingen überwiegend befriedigend, gut oder auch sehr gut für ihr Tun, üben aber auch Kritik. Das sind Ergebnisse der am Freitag veröffentlichten sechsten Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz. Mitgliedsunternehmen in allen acht kreisfreien Städten der Pfalz waren im Februar/März gebeten worden, anhand von 34 Fragen die Standortqualität zu bestimmen und Probleme aufzuzeigen. 90 Unternehmen aus dem Zweibrücker Stadtgebiet beteiligten sich, neun Prozent aller angefragten. Gegenüber der Umfrage von 2018 verbesserte sich Zweibrücken in der Gesamtnote um 0,2 Punkte auf 2,8. 2,8 entspricht in der Schule einer Zwei minus.

Fast ein Viertel der antwortenden Unternehmen (24,7 Prozent) sagten allerdings, als Wirtschaftsstandort habe sich Zweibrücken in den vergangenen fünf Jahren überwiegend negativ oder negativ entwickelt. 34,1 Prozent halten dagegen: Sie sehen eine überwiegend positive oder positive Entwicklung.