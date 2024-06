Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz hat am Dienstag in Zweibrücken ihre Vollversammlung abgehalten. Im Triwo-Verwaltungsgebäude am Flughafen forderte IHK-Präsident Albrecht Hornbach „eine Reformagenda, einen Plan für Deutschland“. Die jüngsten Wahlergebnisse hätten gezeigt, dass Wettbewerbsfähigkeit, Bürokratieabbau, Digitalisierung und die Gewinnung von Fachkräften „brennende Themen für die Unternehmen“ blieben, für die die IHK Pfalz sich einsetze. Von der Politik verlangte Hornbach „klare Vorfahrt für Wettbewerbsfähigkeit statt neuer Regulierung“. Peter Adrian, Vorstandsvorsitzender der gastgebenden Triwo AG und Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), plädierte für Steuersenkungen. Der Staat solle „weniger regulieren“ und sich „auf seine Kernaufgaben konzentrieren“.