Das Hotel Landschloss Fasanerie und das Hotel Rosengarten haben das Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb der Hotellerie und Gastronomie“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Pfalz errungen. Die beiden Häuser der Zadra-Gruppe sind zwei von acht pfälzischen Betrieben, die diese Auszeichnung Ende Juni in Mainz erhalten haben. Das Siegel wird an gastronomische Unternehmen verliehen, „die sich deutlich über das normale Maß hinaus in der Ausbildung engagieren, indem sie beispielsweise Qualitätspraktika, intensive Prüfungsvorbereitungen und Exkursionen für ihre Auszubildenden anbieten“, so Franziska Zadra von der Geschäftsleitung. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 15 Auszubildende. Auch das Hotel-Restaurant Kunz in Pirmasens-Winzeln hat die Auszeichnung von der IHK erhalten.