Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen am Mittwoch, 6. November, auch im Saarland weiter. Wie die IG Metall mitteilt, hat sie unter anderem die Firma Hager Electro mit Sitz in Blieskastel zu Warnstreiks aufgerufen. Um 10 Uhr am Mittwoch gebe es eine Kundgebung auf dem Betriebsgelände. Beginnen soll der Warnstreik bereits um 2 Uhr während der Nachtschicht. Hager ist Spezialist für Elektroinstallationen und produziert beispielsweise Bewegungsmelder, Türklingeln oder Ladestationen. Im Saarland sind laut IG Metall 17 Betriebe von den Warnstreiks betroffen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten dagegen 3,6 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Die dritte Tarifverhandlungsrunde für die Beschäftigten der Saar-Metall- und Elektroindustrie war am Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Daraufhin hatte die IG Metall weitere Warnstreiks angekündigt.