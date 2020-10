Wegen des angekündigten Personalabbaus bei Bosch-Rexroth und Schaeffler in Homburg sowie beim Drahtseilwerk Casar in Kirkel-Limbach ruft die Gewerkschaft IG Metall die Beschäftigten und die Bevölkerung zu einer öffentlichen Protestaktion am Donnerstag, 8. Oktober, auf. Geplant ist, eine Menschenkette zwischen den Torhäusern der beiden Homburger Industriebetriebe zu bilden. Die Demonstration soll am Donnerstag um 14 Uhr an der Pforte von Schaeffler in der Hasenäckerstraße und um 14.15 Uhr am Tor von Bosch-Rexroth in der Bexbacher Straße beginnen. Die Menschenkette soll von 14.15 bis 14.45 Uhr gebildet werden.