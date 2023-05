Die Nominierung von Ralf Reinstädtler für ein Amt im fünfköpfigen, hauptamtlichen Bundesvorstand der IG Metall wird aller Wahrscheinlichkeit eine Neuaufstellung der Verwaltungsstelle Homburg, zuständig auch für Gewerkschaftsmitglieder in Zweibrücken, Pirmasens und Teilen der Südwestpfalz, zur Folge haben.

Der 56 Jahre alte gelernte Werkzeugmacher arbeitet seit 1998 in Homburg, seit 2000 als Bevollmächtigter, seit 2016 dann als Nachfolger von Werner Cappel als Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der Verwaltungsstelle mit ihren 15.600 Mitgliedern. „Für den Fall, dass ich Ende Oktober auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt gewählt werde, heißt dass, dass ich mein jetziges Amt aufgeben werde“, sagt Reinstädtler. Seine Nominierung für eines der Spitzenämter der größten deutschen Gewerkschaft, mit mehr als 2,1 Millionen Mitgliedern noch immer der größten Gewerkschaft der Welt, sei auch Ausdruck der Wertschätzung, die der Bundesvorstand der Arbeit der Verwaltungsstelle Homburg seit Jahren gegenüber bekunde, nun auch in der Berücksichtigung seiner Person. Reinstädtler war 2020 mit großem Votum für vier Jahre in Homburg wiedergewählt worden. Für Anfang 2024 stehen Neuwahlen zum Ortsvorstand an. „Besprochen sind die Abläufe noch nicht, weil sie ja alle meine Wahl in Frankfurt zur Voraussetzung haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei einem vorzeitigen Ausscheiden ein Übergang von zwei, drei Monaten organisiert wird und es beim üblichen Wahlrhythmus bleibt. Aber darüber wird der Ortsvorstand bestimmen“, sagt Reinstädtler.

Die Verwaltungsstelle Homburg der IG Metall wird von fünf Hauptamtlichen geführt, neben Reinstädtler dem Zweiten Bevollmächtigten Peter Vollmar und den Gewerkschaftssekretären Sabrina Marx, Viktor Koslow und Lee Hirschel.