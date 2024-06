Die Fußball-Europameisterschaft läuft auf Hochtouren. EM-Stimmung will bei unserer Kolumnistin Sigrid Sebald allerdings nicht aufkommen. Das Bundesamt für Strahlenschutz lässt sie die Ereignisse an den Stadien und Fanmeilen dennoch in den Blick nehmen.

Ich bin wahrlich kein Fußballfan, tut mir leid, es interessiert mich einfach nicht so arg, die viel beschriebene Spannung gepaart mit tiefen Emotionen und intensivem Mitbibbern, das alles will