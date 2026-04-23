Wie poetisch das Leben von Aalen doch ist, hat unsere Kolumnistin Melanie Müller von Klingspor zu Ende gedacht.

Es gibt – man soll es nicht für möglich halten – in unserer durchforschten Welt immer noch ungelöste Mysterien. Ich habe diese Woche in einem Podcast gehört, dass Meeresbiologen bis heute nicht wissen, wie Aale sich vermehren. Der Aal ist ein geheimnisvolles Wesen. Er entsteht ausschließlich an einem einzigen Ort auf der Welt. In der Sargassosee, irgendwo weit vor Florida. Männliche und weibliche Aale schwimmen dorthin, wenn sie sich ihrem Lebensende nähern. Sie schwimmen unfassbare 8000 Kilometer, zum Beispiel aus dem Rhein oder der Mosel, dorthin. Drei Jahre sind sie dafür unterwegs. Und dort passiert dann das, was noch nie eine Forscherin beobachten konnte: Die Weibchen, so vermutet man, laichen ihre Eier ab, und die Männchen schwimmen drüber und befruchten sie.

Ehrlich gesagt wusste ich mein Leben lang nicht viel über den Aal. Ich sah das ähnlich, wie es ein kluger Mann mal zu mir gesagt hat: Seit der „Blechtrommel“ hätten die Deutschen ein gespaltenes Verhältnis zum Aal. In Volker Schlöndorffs Verfilmung des Buches von Günther Grass sieht man, wie ein Fischer einen abgetrennten Pferdekopf nutzt, um Aale als Aasfresser anzulocken. Er zieht den Pferdekopf aus dem Wasser, in dessen Innerem und aus den Augenhöhlen heraus sich Aale schlängeln. Kein Bild für zarte Gemüter und empfindliche Mägen. Wer das gesehen hat, will vielleicht sein Leben lang keinen Aal mehr essen. Allerdings ist das nur eine Szene, die den Ekel provozieren soll. In Wirklichkeit fressen Aale kein Aas.

Zurück zum Ursprung

Ich hab noch nie Aal gegessen, und das Geschlängel dieser Fische weckt in mir Urängste von sich windenden Geschöpfen, die sich um die Beine wickeln und einen nach unten in tiefe Gewässer ziehen, wo man dann stirbt und auf den Meeresgrund herabsinkt. Brrrgghh…

Aber jetzt hab ich ziemlich großen Respekt davor, wie die leben, die Aale. Dass sie von dort, wo sie entstehen, in der Sargassosee, bis zu uns in die Pfalz schwimmen und in ihrem Leben dabei fünf Entwicklungsstadien durchlaufen. Am Ende, als Erwachsene – und ein Aal kann bis zu 50 Jahre alt werden –, schwimmt er wieder dahin, wo er herkam. In die Sargassosee. Dort vermehrt er sich. Nur ein einziges Mal in seinem ganzen langen Leben. Und dann stirbt er. Ist das nicht geradezu poetisch? Dorthin zurückkehren, wo man herkommt. Am Ende wieder zum Ursprung des eigenen Lebens. Einmal Kinder machen, und dann finito. In 50 Jahren nur ein einziger Akt der Vermehrung. Jetzt weiß man natürlich nicht – weil das ja bis heute noch niemand rausgefunden hat – wie viele Nachkommen aus diesem einen Akt entstehen. Vermutlich kann man da schon von geburtenstarken Jahrgängen sprechen. Denn die Weibchen laichen bestimmt ein paar Tausend Eier ab. Ich bin fasziniert. Man stelle sich vor, dass es so einfach wäre: 50 Jahre Dolce Vita. Dann ab zurück nach Hause. Eier ins Meer fallen lassen. Die Kerle kippen ihr Sperma drüber. Dann Beerdigung. Der Nachwuchs kommt alleine klar. Das Meer regelt den Rest.

Reinhard Mey und die Taschenkrebse

Ich musste dabei an Reinhard Mey denken, den großen Chansonnier. Er hat auf einem seiner sehr frühen Konzerte, das meine Eltern auf Schallplatte hatten, auch etwas sehr Schönes erzählt. Er war mit seinem Sohn, kurz vor dessen Einschulung, im Urlaub an der Nordsee. Dort hat der Junge mit viel Interesse Taschenkrebse beobachtet. Und er fragte: „Du, Papa, wie vermehren sich Taschenkrebse?“ Er, der Papa, sagte zu ihm, er wisse es nicht. Aber er komme doch bald in die Schule, da könne er die Lehrerin fragen. Es kam der Tag der Einschulung. Kinder und Eltern versammelten sich im neuen Klassenzimmer, bekamen allerhand erklärt und es gab ein kleines Theaterstück. Am Ende des ersten Schultags fragte die Lehrerin dann, ob alles verstanden sei und ob noch jemand eine Frage habe. Meys Sohn meldete sich und fragte: „Ja, bitte, wie vermehren sich Taschenkrebse?“

Der Sohn hatte das Glück, auf eine Lehrerin getroffen zu sein, die Verständnis für Kinder hatte, was nicht so häufig der Fall sei, meinte Mey. Seine eigene Schulzeit muss eine schwere Zeit gewesen sein, in der es nur eine Lehrerin gab, die es gut mit ihm meinte. Und dieser schrieb er dann eine Hommage. Charlotte. Aber auch die wusste ganz sicher nicht, wie Aale sich vermehren.