Wer sind die Bösen? Die Autofahrer, die Radfahrer oder gar die Fußgänger? Wer sich beim Einkauf oder an der Eisdiele umhört, dem wird wechselweise diese oder jene Gruppe genannt.Verallgemeinern hilft aber nicht weiter. Es gibt umsichtige Autofahrer, vernünftige Radfahrer und verständnisvolle Fußgänger.

Die Frage ist vielmehr, ob man sich an die Regeln hält. Nach meinem Eindruck nimmt die Anzahl der Autofahrer zu, die einfach keinen Abstand hält. „Bremsweg = halber Tacho“ habe ich neulich ganz groß auf dem Heck des Wagens eines Rentners kurz vor der Abfahrt Zweibrücken Mitte gelesen. Der Mann wird offenbar laufend genötigt oder bedrängt.

Nach meinem Eindruck nimmt auch die Anzahl der Lasterfahrer zu, die ihren schweren Brummi ohne Rücksicht auf Verluste zum Überholen nach links ziehen – ob nun frei ist oder nicht. Sie wissen: Wenn’s kracht, geht’s für den Fiatfahrer übler aus, deshalb bremst der.

Und es nimmt gefühlt die Anzahl der Sportwagenfahrer zu, die zum Beispiel mittags um zwölf ihre Karre lässig durch die Fußgängerzone steuern, zur Unterbodenwäsche über die Springbrunnen vor der Alexanderskirche fahren und dann am Leiner stoppen, sich von der Freundin ein Mittagshäppchen kaufen zu lassen. Denen tut ein Strafzettel scheinbar nicht weh.

Alles Minderheiten in der Gruppe der Autofahrer, sicher. So verhält es sich ja auch bei den Radfahrern. In der großen Mehrheit vernünftige Verkehrsteilnehmer. Der Versuch indes, das Radeln durch die Fußgängerzone stillschweigend zu tolerieren, darf als gescheitert betrachtet werden. Viele heranwachsende Helden hatten viele Wochen lang Corona-schulfrei. Was will man da machen? Zum Beispiel in der Fußgängerzone vor viel Publikum auf dem Hinterrad fahren. Toll? Aber es sind beileibe nicht nur Jugendliche, denen es an Feingefühl mangelt. Es gibt auch ältere Herrschaften, die meinen, sie könnten halbblind durch die Fußgängerzone radeln und jeder müsste zur Seite springen. Oder den beleibten Herrn mittleren Alters, der gestern Morgen seelenruhig auf dem dort nicht eben breiten Trottoir am Bioladen und an der Pfalzgrafen-Apotheke vorbeiradelte – mit Kindersitz auf dem Gepäckträger, aber ohne Kind. Die Fußgänger machten ihm automatisch Platz.

Die Beispiele zeigen: Man kann seine Persönlichkeit auch im Straßenverkehr frei entfalten. Aber wer dabei andere gefährdet und das gar nicht bemerkt, der sollte es zu spüren bekommen. Verhältnismäßig: Beim Falschradler reicht beim ersten Mal eine strenge Ermahnung, dem Sportwagen-Unterbodenwäscher tut’s vermutlich erst weh, wenn’s hundert Euro kostet.