In Speyer und Mainz sind die Baugrundstücke landesweit am teuersten. Und entlang des Rheins von Wörth bis in die Landeshauptstadt müssen Käufer auch sehr tief in die Tasche greifen. Selbst in der Südwestpfalz, in der es über viele Jahre nicht leicht war, eine Immobilie zu verkaufen, ziehen die Preise an. Häuser, die noch vor fünf bis zehn Jahren schwer verkäuflich waren, finden plötzlich Investoren. Zweibrücken ist das teuerste Pflaster im Südwesten. Die Nachfrage steigt, und der Mangel an Bauplätzen lässt die Preise nach oben schießen.

Im Landkreis haben gar über 444 Baugrundstücke in den beiden vergangenen Jahren den Besitzer gewechselt. Verwunderlich ist diese Entwicklung nicht. Denn Kapital bringt derzeit keine Zinsen, weshalb viele ihr Geld in Immobilien anlegen. Und wer zur Miete wohnt und einen kleinen Grundstock angespart hat, kann bei den aktuellen Zinsen mit einem Kauf – wenn er denn nicht überteuert ist – kaum einen Fehler machen. Selbst wer wenig Puffer in der Finanzierung hat, versucht Wohneigentum zu schaffen.

Die Banken schauen dann ein bisschen genauer hin. Und das ist auch gut so. Denn es ist zwar zu erwarten, dass die Zinsen niedrig bleiben, eine Garantie dafür kann jedoch keiner geben. Ein bis zwei Prozent mehr Bauzinsen können aber die Finanzierung ins Wanken bringen. Die US-Immobilienkrise 2010/2011 lässt grüßen. Malen wir den Teufel nicht an die Wand. So weit muss es nicht kommen.