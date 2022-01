Entschuldigen Sie die Ausdrucksweise. Aber sie schafft Aufmerksamkeit. Ich möchte Ihnen zunächst eine Geschichte erzählen, die sich genau so im Februar 2000 in Ägypten zugetragen hat. In der Dämmerung im Urlaubsort Hurghada unterwegs, nähert sich ein junger Mann, fällt vor mir auf die Knie und schmiert mir etwas auf die Schuhe. Na klar, Schuhcreme. Er wienert im Halbdunkel mit einem Lappen los. Ich bin ziemlich perplex, wie man urplötzlich mit einer Dienstleistung überfallen wird. Ruckzuck geht das. Schon ist er fertig und hält die Hand auf. Ich bin auch ziemlich fertig und plötzlich stinksauer. Trinkgeld kann er sich abschminken. Er hat zwar die schwarze Creme picobello verteilt und das Leder poliert, aber ... ich hatte blaue Schuhe an. Sie haben den Urlaub nicht überlebt.

Die Kehrseite des Schuhs ist die Sohle. Und auch die nimmt mal eine andere Farbe an, wenn man versehentlich in eine Hundehinterlassenschaft tritt. Ziemlich anrüchig. Das kommt Gott sei Dank – wie auch das ägyptische Erlebnis – sehr selten vor. Aber es ist mindestens genauso unangenehm. Es sind nicht die Vierbeiner, die ich hier an den Pranger stellen möchte. Es ist das Lebewesen am anderen Ende der Leine, das manchmal den Kopf dreht und nach oben blickt, wenn der Liebling in sein Geschäft vertieft ist. Für den Halter oder die Halterin ist es kein großer Aufwand, mit einem Tütchen – keins zum Rauchen – das Häuflein zu schnappen, die Tüte drüberzustülpen, sie flink mit einem Knoten zu verschließen und in einen Mülleimer zu werfen. Das gebiert der Anstand.