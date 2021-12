Zweibrücken war und ist ein Paradies für Journalisten. Trotz der Lage abseits der Metropolregionen ist hier immer sehr viel los. Und wenn nicht, dann macht man als Journalist eben was los. Das ist nicht allzu schwer, weil es nicht nur eine Zeitung für die Stadt gibt. Da wird Tag für Tag um die schnelle und gute Nachricht, die beste Geschichte gewetteifert.

Vor 24 Jahren, an Neujahr 1998, übernahm ich, damals 33 Jahre alt, die Leitung der Zweibrücker Lokalredaktion der RHEINPFALZ. Einer tollen Mannschaft aus freien Mitarbeitern, Fotografen, Sekretärinnen und Redakteuren ist es gelungen, die Zweibrücker Rundschau seither enorm voranzubringen.

Wir haben in diesen 24 Jahren den einst übermächtigen Mitbewerber „Pfälzischer Merkur“ nicht nur herausgefordert, sondern überholt und mittlerweile abgehängt. Wir haben die Zweibrücker Ausgabe, gemessen an der Auflage, zur erfolgreichsten Lokalausgabe der RHEINPFALZ gemacht, sieht man von Speyer ab, wo der lokale Konkurrent aufgab.

Viele junge Frauen und Männer haben in den vergangenen 24 Jahren ihre ersten journalistischen Schritte in Zweibrücken getan. Viele, die heute als Redakteure, Redaktionsleiter, Ressortleiter oder Mitglied einer Chefredaktion bei der RHEINPFALZ oder anderen Medien arbeiten, sind durch die Zweibrücker Schule gegangen. Ausbildung und Förderung des Nachwuchses, das war mir in all den Jahren ein ganz besonderes Anliegen.

Nach fast einem Vierteljahrhundert geht meine Zeit als Redaktionsleiter in Zweibrücken nun zu Ende. Der Chefredakteur hat mich nämlich gebeten, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Und was macht man, wenn man an anderer Stelle gebraucht wird und der Chefredakteur einen bittet?

Ab dem neuen Jahr werde ich für die RHEINPFALZ als Korrespondent berichten, über das Saarland und das Wirtschaftsleben in der Westpfalz.

Es fällt mir nicht leicht zu wechseln. In diesen 24 Jahren bin ich zu einem echten Zweibrücker geworden. Ich habe mich in den Menschenschlag hier verliebt und in Zweibrücken und die Dörfchen drumherum. Täglich laufe ich durchs Städtchen, kaufe mein Brot beim Leiner, meine Wurst beim Grim, meinen Saumagen beim Helbling und sammle beiläufig Neuigkeiten ein. Frau Bruder in der Lammstraße näht mir Knöpfe an, wenn ich welche verliere.

Mit großer Leidenschaft habe ich recherchiert und versucht, Fakten herauszubekommen, die nicht raus sollten, und Sachverhalte zu erklären, die man nur schwer erklären kann. Und ich habe gerne kommentiert. Woche für Woche habe ich 22 Jahre lang die Kolumne „Ich bin der Meinung, dass ...“ verfasst. Viele Leser haben die Kolumne freudig erwartet, andere gefürchtet.

Sicher habe ich in all den Jahren öfter mal das Ziel verfehlt, habe jemandem zu heftig auf den Fuß getreten – oder nicht heftig genug. Es geschah nie in böser Absicht. Sollte ich unfair gewesen sein, so bitte ich um Nachsicht.

So und jetzt heißt es aber: Der Altherr muss weg! Er muss jetzt mal was anderes machen. Er macht sich auf gen Westen, ein Land zu entdecken und zu enträtseln, über das wir Pfälzer eigentlich schon alles zu wissen glauben, das uns aber immer wieder überrascht, erheitert, betrübt und verwundert: das Land an der Saar.