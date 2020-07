Warum steht in Zweibrücken eigentlich ein Bismarck-Denkmal? Wer den „Untertan“ von Heinrich Mann liest, der versteht, warum der alte Knabe einst in jedem Kaff auf den Sockel gehievt wurde. Für damals verständlich. Aber warum steht er heute noch? Bismarck war nie in Zweibrücken. Er hat mit Zweibrücken nichts zu tun. Er steht am Goetheplatz. Goethe war in Zweibrücken. In „Dichtung und Wahrheit“ hat er ein paar schöne Sätze zu Zweibrücken hinterlassen. Zweibrücken aber hat Goethe kein Denkmal gebaut. Auch keins für die Revolutionäre Siebenpfeiffer, Wirth, Heine, Börne, Büchner, Hoffmann von Fallersleben oder für den Wohltäter Hilgard – Persönlichkeiten, die wirklich einen engen Bezug zu Zweibrücken und zur Geschichte der Stadt haben.