In der Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) des Sportjahres 2022 stehen wieder einige Athleten aus der Region. Allen voran die für das LAZ Zweibrücken startende Christin Hussong (Herschberg), die beste deutsche Speerwerferin.

Trotz Verletzungspause belegt sie mit 64,87 Meter, die sie am 2. Juni im österreichischen Eisenstadt geworfen hat, in der nationalen Bestenliste des Jahres 2022 Platz eins. In der Weltjahresbestenliste brachte sie diese Weite auf Rang sieben. Ihre Vorjahresweite betrug 69,19 Meter. Christin Hussong musste zunächst nach einer Corona-Erkrankung bei der Deutschen Meisterschaft pausieren. Die Teilnahme an der Europameisterschaft in München und der Weltmeisterschaft in den USA musste die Athletin nach einem Sturz beim Heimmeeting in Zweibrücken ebenso wie die Teilnahme an der „Diamond League“ in Paris absagen.