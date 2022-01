Nun also doch. Das gesamte Regenrückhaltebecken an der Ecke Römerstraße/Wachtelstraße wird eingezäunt. Das bestätigte der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) auf Anfrage. Grund ist wohl, dass immer wieder Unbefugte die Wiese betreten.

Lange Zeit lagen auf der sogenannten „Hundewiese“ an der Römerstraße hohe Erd- und Bauschutthaufen, es waren Erdmassen von Schutt von der Straßenbaustelle in der Herzog-Wolfgang-Straße, die auf der Wiese zwischengelagert worden sind. Als der Ausbau der Straße fertig war, verschwanden nach und nach die Haufen.

Das Problem: Bislang war die Wiese unter der sich ein Regenrückhaltebecken befindet frei zugänglich. Sowohl zahlreiche Gassi-Gänger mit ihren Vierbeinern als auch Kinder spielten auf der Wiese. Die Kinder jedoch spielten auch auf den Schutthaufen, ein Schild, dass den Zutritt zum Gelände verboten hätte, gab es nicht. Ebenso keinen Zaun - bis jetzt. Als Reaktion beschloss der UBZ nun, das Gelände zu umzäunen, da es sich im Privatbesitz befindet. „Grundsätzlich ist es das gute Recht jedes Grundstückeigentümers sein Grundstück einzufrieden“, schreibt der UBZ in einer Pressemitteilung.

Blumenwiese anlegen

Den Platz öffentlich zugänglich zu machen, sei laut Steffen Mannschatz vom UBZ nicht möglich gewesen. Grund: Die Einrichtung zur Abwasserbeseitigung, die alle drei bis vier Wochen angefahren werden muss. „Dennoch werden wir, so weit möglich, die Restfläche begrünen beziehungsweise als Blumenwiese anlegen“, so Mannschatz Mitte Oktober.

Sergej Hamburg, Gassigänger, der am Mittwochvormittag mit seinen beiden Bulldoggen Zeus und Tyson auf der Wiese unterwegs war, übt im RHEINPFALZ-Interview scharfe Kritik an der künftigen Umzäunung der Hundewiese. „Ich verstehe das nicht. Warum wird das gemacht?“, so Hamburg. Er kenne viele Gassigänger, die ihre Vierbeiner auf der großen Wiese laufen lassen, alle, mit denen er bisher geredet habe, beschwerten sich über den neuen Zaun. Hamburg muss nach eigenen Aussagen nun eine andere Gassiroute heraussuchen, womöglich weicht er fortan auf die Felder oberhalb des Galgen- und Kirchbergs aus.