Zweibrücken überarbeitet seine Gefahrenabwehrverordnung. Im Mai soll der Stadtrat über die neue Fassung beraten, sagte die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) in der Sitzung am Mittwoch. Laut Klaus Stefaniak, dem Leiter des Ordnungsamtes, wird sich die neue Fassung an einer Musterverordnung orientieren. Die AfD hatte moniert, dass der Abschnitt zum Thema Hundehaltung aus den Jahren 2002 und 2008 stamme und sich mittlerweile einige Gesetze geändert hätten. „Das Ding ist 20 Jahre alt“, sagte Fraktionssprecher Harald Benoit. Da sowieso schon eine neue Satzung in Arbeit ist, zog er seinen Antrag zurück. Thorsten Gries (SPD) merkte an, dass man in der neuen Fassung nicht mehr von einem „geeigneten Führer“ sprechen solle. Dieser Ausdruck sei veraltet, und es sei die Frage, wie man eine geeignete Person definiere. In der derzeit gültigen Fassung dürfen nur solche Personen Hunde in der Fasanerie, den Birkhausen, den öffentlichen Anlagen, der Fußgängerzone, auf Märkten und auf Volksfesten ausführen. Frei umherlaufen dürfen die Hunde dort gar nicht. Außerdem dürfen sie generell nicht auf Kinderspielplätze und nicht in Brunnen oder Wasserbecken baden.