Bei einem Wiesenbrand im nordsaarländischen Nonnweiler-Sitzerath (Kreis St. Wendel) sind ein Traktor sowie gut 300 Heuballen verbrannt. Wie die Polizei berichtet, waren bei dem Feuer am Dienstagvormittag schon von Weitem große schwarze Rauchschwaden zu sehen. Als ein Bauer mit seinem Traktor einen Heuballen aus seinem Lager auf der Wiese holen wollte, sei der Trecker wegen technischen Defekts in Brand geraten. Sofort hätten die Flammen auf die anderen Heuballen übergegriffen. Die Feuerwehr löschte, dennoch sei rund 40.000 Euro Sachschaden entstanden. Menschen seien nicht verletzt worden. Weil immer wieder Glutnester aufflammten, hatte die Feuerwehr bis spät in den Nachmittag zu tun.