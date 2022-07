Am Waldrand bei Kleinottweiler, einem Ortsteil der saarländischen Stadt Bexbach, hat ein Unbekannter einen toten Hund abgelegt. Wie die Polizei meldet, hat ein Spaziergänger am Dienstagmorgen, 26. Juli, die tote beige Cane-Corso-Hündin an der Zufahrtsstraße zur Kläranlage gefunden. Das Tier war in Bettdecken eingewickelt. Zurückgelassen wurde die Hundeleiche offenbar im Zeitraum vom 25 Juli, 10 Uhr, bis 26. Juli, 9 Uhr. Eine Untersuchung habe keine Hinweise auf Verletzungen oder eine strafbare Handlung an dem Hund ergeben. Hinweise zum Tierhalter beziehungsweise zu der Person die die tote Hündin am Waldrand „entsorgt“ hat, nimmt die Polizei in Homburg unter Telefon 068411060 entgegen.