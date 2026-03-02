Wie jedes Jahr erhält Mittelbach-Hengstbach ein Vorortbudget der Stadt. Erste Ideen für die Verwendung liegen vor. Hoch im Kurs liegen Mülleimer für Hundekot.

Der Mittelbacher Ortsbeirat beriet in seiner Sitzung am Dienstagabend, wofür die Mittel aus dem Vorortbudget verwendet werden sollen. Zwei Mitglieder des Gremiums schlugen den Kauf von Hundekot-Mülleimern vor. Martina Sand kritisierte, dass entlang des Radweges nach Altheim immer wieder Hundekot umherliege, teils in Tüten verpackt, die achtlos weggeworfen würden. Gabriele Beckmann berichtete vom gleichen Problem, jedoch andernorts: im Bereich der Lindenhofstraße. Beide plädierten für die Anschaffung von Mülleimern.

„Offenbar haben wir ein Hundekotproblem im Dorf“, bekannte Ortsvorsteher Aaron Holaus. Der ehemalige Ortsvorsteher Kurt Dettweiler gab zu bedenken, dass die Mülleimer regelmäßig geleert werden müssten. Solange die Entsorgung ungeklärt sei, ergebe ein Kauf wenig Sinn.

Verantwortliche für Jugendraum gefunden

Auch der Jugendraum war Thema. Herbert Beckmann regte an, mit Mitteln aus dem Vorortbudget Auflagen für die Bänke und Tische im Außenbereich anzuschaffen. Das Aus des Jugendraums scheint vom Tisch: Offenbar haben sich neue Verantwortliche gefunden, die den Vereinsvorstand übernehmen wollen. Bislang betreuen Herbert und Gabriele Beckmann den Jugendraum; sie hatten im vergangenen Sommer angekündigt, die Verantwortung abzugeben. Hätte sich niemand gefunden, hätte der Jugendraum schließen müssen.

Das Ehepaar Beckmann hat den Bau einst initiiert und sich seit jeher um den Betrieb gekümmert. Die Stadt trägt laufende Kosten wie Strom und Wasser. Der Raum kann spontan genutzt oder für Geburtstagsfeiern und Partys gebucht werden. Als Herbert und Gabriele Beckmann im vergangenen Jahr im Ortsbeirat ihren Rückzug ankündigten, war die Bestürzung groß. Der ehemalige Ortsvorsteher Kurt Dettweiler hatte das drohende Aus folgendermaßen kommentiert: „Für mich wäre das ein Drama. Andere Vororte beneiden uns um unseren Jugendraum. Früher gab es mal die Überlegung, den hier im Dorfgemeinschaftshaus unterzubringen – das wird nur über meine Leiche passieren.“

Nachschub für Spielkisten

Einen weiteren Vorschlag für das Vorortbudget brachte Erika Watson ein. Sie regte an, Ersatzspielzeug für die Spielkisten auf dem Spielplatz zu kaufen. Ortsvorsteher Holaus entgegnete, es gebe noch Reservebestände. Mit Frühlingsbeginn wolle man den Inhalt der Kisten prüfen.