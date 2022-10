Zweibrücker Hundehalter sollen ab Januar mehr Hundesteuer zahlen, von 100 auf 110 Euro jährlich für den Ersthund soll sie erhöht werden. Der Hauptausschuss stimmte dem am Mittwochabend mit knapper Mehrheit zu, entscheiden wird letztlich nächste Woche der Stadtrat. An den Gebühren für Zweithunde, weitere Hunde und gefährliche Hunde soll sich nichts ändern. Befürworter der Erhöhung aus den Reihen der SPD meinten, dass es sich um eine moderate Erhöhung handele und nicht mal einen Euro mehr pro Monat ausmache. Die Stadt werde von der Aufsichtsbehörde nach wie vor gedrängt, zur Haushaltskonsolidierung zu sparen, wo es geht, oder eben mehr Steuereinnahmen zu generieren, ungeachtet der aktuellen Energiekosten- und anderen Preisexplosionen. Bei der Hundesteuer sei eine leichte Erhöhung vertretbar, so der Tenor bei der SPD. Die CDU und Ingrid Kaiser (FDP) lehnten die Erhöhung ab: Sie sei zum jetzigen Krisen-Zeitpunkt nicht zumutbar und geradezu „absurd“, so Pascal Dahler (CDU).