Ein sieben Jahre alter Junge ist im Stadtgebiet von einem Hund gebissen und am Kopf verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am 17. Juni, bestätigte die Polizei entsprechende Informationen dieser Zeitung. An jenem Mittwoch war der Junge mit seiner Mutter auf dem Weg zu einem Schulfreund in der Wachtelstraße. „Offenbar wollten sie dort etwas abholen“, sagte Klaus von Rohden von der Zweibrücker Polizei. Mutter und Kind hätten gegen 12.30 Uhr an der Tür des Freundes geklingelt. Nachdem diese geöffnet worden war, habe der Dobermann den Siebenjährigen unvermittelt attackiert. Der Vierbeiner biss dem Jungen in den Kopf. Die Wunde musste später im Krankenhaus versorgt werden. Zudem wurde die Mutter des Kindes leicht am Finger verletzt – vermutlich, als sie versucht habe, sich zwischen ihren Sohn und den Dobermann zu stellen, so von Rohden. Dem Halter des Hundes droht nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Weiterer Fall: Noch keine Zeugen

Im Fall des herrenlosen Hundes, der am Donnerstag im Bereich der Schwalbenstraße eine 33-Jährige verletzt hatte, konnte der Halter des Tieres noch nicht ermittelt werden. „Es haben sich keine Zeugen gemeldet“, so von Rohden. Die Frau war gegen 9 Uhr mit ihren Hunden vom Schotterparkplatz in Richtung Gleiwitzstraße unterwegs, als sie von einem Labrador oder einem Labrador-Mix mit hellem Fell attackiert wurde.