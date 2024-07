Beim anderthalbstündigen Shopping-Streifzug durch das Fashion Outlet haben Besucher ihre beiden Hunde am Freitagnachmittag in extremer Sommerhitze in ihrem Auto zurückgelassen. Für eines der beiden Tiere endete dies tödlich. Die Polizei meldet, sie sei am Freitag gegen 16.20 Uhr von der Tierrettung Contwig verständigt worden. Obwohl man den einen der beiden Hunde noch zur Wiederbelebung in die Tierklinik eingeliefert habe, sei er dort gestorben. Der zweite Hund, der ebenfalls medizinisch versorgt werden musste, hat laut Polizei nur mit viel Glück überlebt. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.