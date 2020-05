Das Ordnungsamt bittet Hundebesitzer, ihre Tiere beim Spaziergang in Wäldern und auf Feldern anzuleinen. In jüngster Zeit hätten Vorfälle „mit wildernden Hunden stark zugenommen“, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Insbesondere im Bereich der Naherholungsgebiete Birkhausen und Fasanerie, aber auch in Rimschweiler seien tragende Ricken sowie Rehkitze gehetzt und so schwer verletzt worden, dass diese gestorben sind oder von den Jägern getötet werden mussten, heißt es in der Mitteilung. Zeugen solcher Vorfälle sollen sich an das Ordnungsamt, Telefon 06332/871329, oder an die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332/9760, wenden.