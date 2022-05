Hunde müssen fast überall an die Leine, Tauben und andere Wildtiere dürfen nicht mehr gefüttert werden. So in etwa kann man einen Beschluss des Stadtrats vom Mittwoch zusammenfassen.

Der Rat hat mehrheitlich einer neuen Gefahrenabwehrverordnung zugestimmt, die sich von der bisherigen in zwei Punkten unterscheidet. Zum einen dürfen ab 1. Juli keine Wildtiere mehr gefüttert werden. Damit will die Stadt die Menge der Tauben in Schach halten.

Zum anderen „dürfen Hunde auf öffentlichen Straßen innerhalb bebauter Ortslagen, außerhalb bebauter Ortslagen, in öffentlichen Anlagen und in den Naherholungsgebieten Fasanerie und Birkhausen nur noch durch eine geeignete Person ausgeführt werden“, wie es in der Verordnung heißt. In all den genannten Bereichen besteht Anleinpflicht, außer „außerhalb bebauter Ortslagen“. Das heißt, die Bereiche, wo Hunde frei laufen können, werden stark eingeschränkt.

Im Vorfeld hatte es Kritik von Tierschützern gegeben wegen des Fütterungsverbots und von Hundehaltern, die ihre ihrer Meinung nach harmlosen und gut erzogenen Tiere unnötig eingeschränkt sehen. Im Stadtrat stimmte lediglich Aaron Schmidt (DIE PARTEI) gegen die neue Verordnung.