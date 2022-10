Die Metzgerei in Donsieders hat in der Nacht zum Freitag gebrannt. Verletzt wurde niemand, aber nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden um die 600.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Eine Grundschullehrerin aus Odessa in der Ukraine wohnt heute mit ihrem Ehemann in Zweibrücken. Ihr Sohn ist in der Heimat geblieben, wo er als Soldat gegen die russische Invasion kämpft. Die Eltern stehen schreckliche Ängste um ihn aus.

Was haben sie nicht alle über Winnetou und den Umgang mit „kultureller Aneignung“ debattiert. RHEINPFALZ-Redakteur Thomas Büffel erklärt in seiner Wochenend-Kolumne, was er zu diesem Thema meint.

Laura Breiling aus Windsberg ist Landsfrau. Mit ihrem Rezept für ein Mininudel-Gratin aus Muffin-Formen beweist sie, wie man beim Kochen sparen und trotzdem ein leckeres Gericht zaubern kann.

Sogar mehr Badegäste als im Supersommer 2018 kann das Hauensteiner Freibad für dieses Jahr vermelden.

Im Horrorhaus auf dem Zweibrücker Eitersberg geht es an zwei Abenden zu Halloween gruselig zu. Der Besuch ist kostenlos. Ähnliches wird am Montag in Rieschweiler-Mühlbach geboten.

Auch das Bäckerhandwerk hat mit höheren Einkaufs- und Energiepreisen zu kämpfen. An der Brötchentheke in ihrem Geschäft in Zweibrücken hat Katja Leiner in diesen Tagen gute Spartipps für ihre Kunden auf Lager.

Hinkelsteine gibt es nur bei Asterix oder in der Bretagne? Weit gefehlt. In Pirmasens gibt es ebenfalls einen Menhir, wie die Monolithe im Fachjargon heißen.

Ein Alptraum für Hundebesitzer: Hilflos zusehen zu müssen, wie der eigene Hund überfahren wird, der Wagen braust einfach weiter. Das ist einem Pirmasenser am Donnerstag passiert. Der Australian Shepherd von Stiv Katzelberger starb an den Verletzungen.

Mieter geben sich im Pirmasenser Pop-up-Store die Klinke in die Hand: Vabo-Chef Oliver Vafiadis geht, Alexandra Metzgers Geschenkestübchen kommt. In dem knapp 60 Quadratmeter großen Testladen in der Fußgängerzone gibt es ab Mittwoch handgemachte Gestecke. Besonders Fußballfans kommen auf ihre Kosten.