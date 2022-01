Am Donnerstag ereignete sich gegen 14.10 Uhr ein Unfall in der Saarlandstraße. Eine Spaziergängerin führte auf dem Gehweg ihren Hund aus. Auf der Schwarzbachbrücke konnte sich das Tier losreißen und auf die Straße laufen. Die Hundehalterin rannte anschließend ebenfalls auf die Straße, wo sie von einem Auto angefahren wurde. Die 64-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, allerdings nicht lebensgefährlich, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Zweibrücken auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Unfallwagens sowie auch der Hund blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei-Angaben ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.