Am Freitagabend wurde eine Fußgängerin in der Schwalbenstraße in Ixheim von einem Hund gebissen und dadurch an der Hand verletzt. Die Frau lief in Höhe der Hausnummer 15 an einer Person mit einem angeleinten größeren Hund mit glattem schwarz-weißem Fell vorbei. Der Hund sprang unvermittelt an der Fußgängerin hoch und biss ihr in die linke Hand. Die Wunde musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Hundehalter ist nicht bekannt. Das teilt die Polizei mit, die den Hundehalter oder Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, bittet, sich zu melden unter E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de oder Telefon 0631 36915399.