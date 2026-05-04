Ein Dreijähriger ist in Zweibrücken von einem Hund gebissen worden. Der Junge erlitt eine etwa vier Zentimeter lange Wunde im Unterbauch.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag, dem Tag vorm Maifeiertag, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr auf dem Fußweg entlang des Hornbachs in Höhe der Wiesenstraße, wo der Junge mit seiner Großmutter spazieren war.

Der Hund sei nicht angeleint gewesen. Sein Fell sei schwarz-weiß gewesen. Der Hundehalter sei etwa 55 Jahre alt, seine langen weißen Haare habe er zum Pferdeschwanz zusammengebunden getragen. Er sei mit seinem Hund weiter in Richtung Friedrich-Ebert-Straße gegangen.

Die Polizei sucht nach dem Hundehalter

Die Großmutter brachte den Dreijährigen ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Hundehalter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 36915399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.