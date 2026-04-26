Wenn einer weiß, wie Zahnseide klingt, dann ist es Bauer Sepp alias Tobias Paltz. Am Samstag gastierte der Comedian vor 400 Zuschauern in der Pirminushalle.

„Schräger geht’s nicht“, heißt Bauer Sepps Comedyprogramm. Am Ende wird der Blödelsepp nach mehr als dreieinhalb Stunden emotional. Die 400 Zuschauer in der ausverkauften Hornbacher Pirminiushalle am Samstagabend bedanken sich mit stehenden Ovationen.

Mucksmäuschenstill ist es, als Bauer Sepp die Bühne betritt. Nicht durch einen Bühnenaufgang, sondern mitten durchs Publikum. Der gelernte Fastnachter vom Fasnachtsclub Felsenland betritt neues Terrain, das eines Comedian.

Heimspiel mit Rolltreppenfahrt

Der 39-Jährige fühlt sich zunehmend wohl, als er die puristisch ausgestattete Bühne betritt. Dass er aufgeregt ist, bemerken nur diejenigen, die auch den Menschen Tobias Paltz kennen. Applaus. Den Vertrauensvorschuss nimmt er dankend an. Sepp imitiert eine Rolltreppenfahrt, einmal runter und einmal hoch. Paltz hat in Hornbach quasi ein Heimspiel. Er wohnt seit einigen Jahren mit seiner Familie, Frau und zwei Kinder, in der Grenzgemeinde zu Frankreich und ist im Ort engagiert. Viele Fans sind zu Fuß hier.

Immer wieder Szenenapplaus

Nicht so das Ehepaar André und Nadja Rohde. Es kommt aus Meisenheim am Glan, das sind rund 90 Kilometer Fahrt. „Wir haben ihn an Fasching schon öfter erlebt und wollten das Comedyprogramm sehen. Er trifft genau unseren Humor“, sagt das Polizisten-Ehepaar. Noch einige Kilometer mehr haben Simone und Alex Hassinger aus Studernheim auf sich genommen. Die Fastnachter der „Staudernheimer Bachschnooge“ haben Paltz schon bei ihrer Prunksitzung engagiert.

Die Stimmung ist ausgelassen, immer wieder erntet Bauer Sepp bei der ein oder anderen humoristischen Duftkerze Spontanapplaus. Er ist aber deutlich mehr gefordert als bei einem Kurzauftritt an Fasching. 20 Minuten an Fasching stehen dreieinhalb Stunden Programm gegenüber, gespickt mit Wortwitz, angereichert mit Spontanhumor bis hin zu Gesangseinlagen unter Einbeziehung des Publikums. Die Technik ist spartanisch: Ein paar Scheinwerfer und Ton, das war’s. Der Rest ist Bauer Sepp im XXL-Format.

Viel zu große Cordhose

Er sinniert über das Konsumverhalten der Teenager hinsichtlich Fernsehen: „Was heute Peppa Wutz ist, waren früher Piggeldy und Frederick.“ Auch das obligatorische Wiener Würstchen, das er in allen närrischen Facetten aus einer viel zu großen Cordhose hervorholt, kommt zum Einsatz und wird aufgegessen. Ein Bauer eben. Er witzelt über die Mama-Sohn-Beziehung.

Immer wieder Gelächter, vor allem beim weiblichen Publikum. Paltz sucht den Kontakt mit den Zuhörern. Er zeigt, wie eine Kuh gemolken wird und entpuppt sich als Flugzeug-Pilot. Auf die Frage der Stewardess, ob er denn ein Flugzeug steuern könne, sagt er selbstbewusst: „Mädchen, ich kann Rasen mähen, da werd’ ich auch ein Flieger fliegen können“. Der Funkverkehr mit dem Tower: „ Bauer an Tower: Hier ist ein Nebel, ein grauer“. Die Antwort: „Tower an Bauer: Ist kein Nebel, ein grauer, sondern die Mauer vom Tower“. Szenenapplaus setzt ein. Den Spagat, Besucher miteinzubeziehen auf der Bühne und sie nicht vorzuführen, gelingt ihm immer.

Schweine, Schafe, Kühe, Pferde

Im zweiten Teil steht vor allem der Dialog mit dem Publikum im Fokus des Blödelbauern. Eine Liebesszene zwischen Mann und Frau, nachgespielt von zwei Männern, das ist Situationskomik, die ankommt. Er teilt die Zuschauer in vier Gruppen auf: Schweine, Kühe, Schafe und Pferde. Die Besucher haben sichtlich Spaß daran, je nach Zuruf die entsprechenden Tierlaute von sich zu geben. Um 23.33 Uhr sagt ein sichtlich gerührter Tobias Paltz: „Vielen Dank, dass ich heute hier stehen durfte und ihr mir diesen Traum erfüllt habt.“.