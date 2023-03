Von Patrick Göbel

Frauenpower gab es auch schon in weit entfernten Galaxien – die „Star Trek“-Filme sind das beste Beispiel dafür, meint Hubert Zitt. Der Dozent an der Hochschule Zweibrücken und Experte für die Weltraum-Saga, die mit der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“ 1966 zum ersten Mal über die Bildschirme flimmerte, hält darüber heute um 19 Uhr einen Vortrag. Zum Weltfrauentag wird er im großen Saal der VHS in Saarbrücken auf dem Schlossplatz 2 über die Offizierin Uhura sprechen. Sie wurde von Nichelle Nichols verkörpert. Ihre Rolle habe einen großen Teil dazu beigetragen, dass die NASA 1977 zum ersten Mal Frauen für das Astronautentraining zugelassen hat, so Zitt. Er möchte den damaligen Zeitgeist näherbringen und durch Szenen aus „Star Trek“ zeigen, wie die Frauenpower einen regelrechten Schub erhielt. Der Eintritt ist frei, anmelden muss man sich unter info@hismus.de.