Das Rosengarten-Hotel aus Zweibrücken erhält einen halben Stern mehr. Im Rahmen der Deutschen Hotelklassifizierung des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes wurde das Hotel von drei Sternen auf drei Sterne Superior heraufgestuft. Superior bedeutet, dass ein Hotel fast alle Anforderungen an die nächst höhere Stufe erfüllt, aber eben nicht alle. In der näheren Region stieg auch das Hotel Hauensteiner Hof in Hauenstein von drei Sternen auf drei Sterne Superior. Zum ersten Mal klassifiziert wurden Emil’s Hotel in Pirmasens (drei Sterne Superior) und das Hotel Landgasthaus Ständenhof in Ruppertsweiler (drei Sterne). Insgesamt klassifizierte der Verband 18 Hotels- und Gaststätten, drei weitere wurden mit einem Umweltabzeichen ausgezeichnet.