250 Anfragen hat der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst laut Leiterin Anita Stuppy im Jahr; begleitet werden jährlich im Schnitt 160 bis 180 Personen. Auch Jüngere, nicht nur Ältere, wie man sich das vielleicht gemeinhin vorstelle.

Die Begleitung steht allen ab 18 Jahren kostenlos zur Verfügung. Vier Hauptamtliche hat der Dienst in Trägerschaft der Diakonissen Speyer und derzeit 48 ehrenamtliche Mitarbeiter für die ganze Südwestpfalz, überwiegend Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Ein neuer Kurs wurde laut Stuppy gerade abgeschlossen; auf einen offenen Orientierungskurs am Wochenende folgt ein Qualifizierungskurs über ein halbes Jahr in Abend- und Wochenendseminaren. Ein Praktikum gehört ebenfalls dazu.

Stuppy: „Für alle, die mitmachen wollen, gibt es Einzelgespräche. Sie haben immer noch die Möglichkeit, Abstand davon zu nehmen, wenn sie merken, es geht doch nicht.“ Wird nach einer Betreuung gefragt, machen die Hauptamtlichen laut Stuppy den Erstbesuch und überlegen dann, wer zu der Person passt; ein Ehrenamtler hat zu einer Zeit immer nur eine Person zu begleiten.

Erzählcafé für Trauernde

Es handelt sich um eine „psychosoziale Begleitung“, keinen pflegerischen oder medizinischen Dienst. „Dafür sind andere Dienste zuständig, mit denen wir zusammenarbeiten“, erklärt Stuppy. Der Hospizdienst bietet in seinen Räumen eine Trauerbegleitung in Form eines Erzählcafés am letzten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr an (mit Anmeldung); demnächst soll es auch Trauerwanderungen geben. Darüber hinaus führt eine Trauerbegleiterin, die über den Förderverein bezahlt wird, auch Einzelgespräche, ergänzt Stuppy.

INFO

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst, Poststraße 35 in Zweibrücken, Telefon 06332 460829, E-Mail ahpb-suedwestpfalz@diakonissen.de