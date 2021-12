Fußball-Legende Horst Eckel aus Vogelbach, der letzte der „Helden von Bern“, ist am Freitag, 3. Dezember, im Alter von 89 Jahren verstorben. In der West- und Saarpfalz war er bei vielen Veranstaltungen ein gerngesehener Gast. So wie hier beim Bockbieranstich der Karlsberg-Brauerei am 5. November 2014 in der Halle des Baubetriebshofs in Homburg-Erbach.