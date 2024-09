Fast vier Monate mussten Stammgäste des Irish Pub auf Guinness, Cider und Live-Musik verzichten. Ab Donnerstag ist die ikonische grüne Eingangstür am Pirmasenser Volksgarten wieder geöffnet. Hinter der Theke stehen dabei zwei neue Gesichter.

Seit Dienstagabend ist die Skulptur des Bildhauers Werner Bitzigeio auf dem Kreisel an der Carl-Schurz-Straße beleuchtet. Die 2,5 Tonnen schwere Eisenstabkugel wurde vor zehn Jahren angekauft und nach Pirmasens geholt.

Er ist der Spross einer Pirmasenser Unternehmerfamilie. Doch dann kam der Absturz. Seit Dienstag muss sich ein 41-Jähriger wegen Einbruchs und gewerblichen Diebstahls vor dem Pirmasenser Schöffengericht verantworten.

Eine Friseurmeisterin aus Thaleischweiler-Fröschen stellt sich in der TV-Show „Cut it – die VorHair-NachHair-Show“ einer besonderen Herausforderung: In nur vier Stunden soll sie eine komplette Typveränderung schaffen.

Der Löschwasser, das nach dem Brand der Lagerhalle in Höhfröschen am 20. August in die Bäche gelaufen ist, hat keine bleibenden Schäden hinterlassen.

Die eingeschleppte Insektenart macht Jagd auf heimische Bienen und kann auch für Menschen gefährlich werden. Jetzt ist die Asiatische Hornisse in Zweibrücken angekommen.

Ende November soll die Baustelle auf und an der A8 bei Zweibrücken abgeräumt werden. Dann sollen die A8 und die Abfahrt Ernstweiler wieder befahrbar sein.