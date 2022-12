Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Stephen Brüstle, Verteidiger des Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken.

Sportlich hat Stephen Brüstle einen Wunsch, der weniger ihn selbst als den Verein betrifft. „Ich wünsche mir, dass es in der Jugend wieder aufwärts geht. Das ist ganz wichtig für den gesamten Verein. Wir müssen schauen, dass wir nach Corona zurückfinden zu unserer Nachwuchsarbeit“, sagt der 34-Jährige, der sich einen zukunftsorientierten Aufbau des Klubs wünscht. Die Hockey-School, bei der der Nachwuchs erst mal lernt, wie das Schlittschuhfahren funktioniert, später dann auch, wie man einen Schläger hält, sei schon mal ein Anfang.

Spekulieren auf neu gemischte Karten in den Play-offs

„Wir bilden jetzt die Spieler aus, die in 15 bis 20 Jahren bei uns in der ersten Mannschaft spielen können“, sagt der Bauzeichner, der in Einöd wohnt. Ihm sei es wichtig, die Jugendarbeit breit aufzustellen, um langfristig davon zu profitieren. Als schwierig sieht er, besonders in der aktuellen Situation, an, dass Eishockey eben kein kostengünstiger Sport sei.

Für sein Team wünscht er sich die Meisterschaft in der Regionalliga, an der die Eishockey-Cracks aus Zweibrücken im Vorjahr vorbeigeschrammt sind. „Es ist schon möglich, Meister zu werden. Favorit ist ganz klar Stuttgart, an denen wird kein Weg vorbeiführen“, weiß Brüstle zwar. Das gelte aber nur für die Hauptrunde. Anders sieht er die Favoritenstellung in den Play-offs. „Wir haben jetzt zweimal gegen Stuttgart gespielt und zweimal gewonnen. Wir wollen erst einmal konstant gut spielen. In den Play-offs ist dann alles möglich, da müssen wir einfach unsere Leistung abrufen“, erklärt der Defensivspieler. Privat wünscht er sich, dass alle gesund bleiben.