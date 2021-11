Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrückenn marschiert in dieser Saison – und marschiert und marschiert. Am Sonntagabend verbuchten die „Hornets“ in der heimischen Ice-Arena den achten Sieg im achten Spiel und schlugen den SC Bietigheim-Bissingen 1b mehr als deutlich mit 13:3 (3:1, 5:1, 5:1). Treffsicherste „Hornisse“ in der Mannschaft von Trainer Ralf Wolf war dabei vor 517 Fans Dustian Bauscher, dem fünf Tore und eine Vorlage gelangen.