Matchball für den EHC Zweibrücken: Gewinnen die „Hornets“ am Freitagabend ihr viertes Play-off-Halbfinale bei den „Eisbären“ Heilbronn (20 Uhr, Kolbenschmidt-Arena), ziehen sie in die Finalserie der Regionalliga Südwest ein. Verlieren sie, kommt es am Sonntag in der Zweibrücker Eishalle (19 Uhr) zum alles entscheidenden fünften Spiel.

Nach dem 4:1 vergangenen Sonntag steht es in der Serie 2:1 für die Pfälzer (drei Siege sind fürs Weiterkommen nötig). Dabei waren die „Hornets“