Der EHC Zweibrücken steuert in den Play-offs der Regionalliga Südwest klar auf Kurs Halbfinale: Im ersten Viertelfinale der „Best of three“-Serie reichte den „Hornets“ eine durchschnittliche Leistung gegen den Tabellensiebten der Hauptrunde, die EKU Mannheim, um schon im zweiten Spiel am nächsten Samstag alles klar zu machen. Die Zweibrücker Truppe von Trainer Ralf Wolf überzeugte beim 9:6-Heimsieg (2:0, 4:3, 3:3) am Sonntagabend aber eher durch individuelle Klasse als durch schönes Eishockey. Hinten ließ die Defensive zu viele Mannheimer Chancen zu und musste sich beim starken EHC-Torwart Steven Teucke bedanken, dass bis zur Schlusssirene nicht mehr als sechs Gegentore gefallen waren. Die „Hornets“ waren im ersten Drittel vor etwa 600 Fans durch Dustin Bauscher und Fabian Fellhauer in Führung gegangen, im mittleren Durchgang legten Dan Radke (2), Julian Reiss und Erik Betzold (Foto rechts, mit von links Dustin Bauscher und Leon Kremer) vier Tore nach. Aber im Schlussdrittel klingelte es nach 21 Sekunden erneut zum 4:6 im EHC-Kasten. Fellhauer, Bauscher und Reiss stellten dann aber mit drei Toren die Weichen auf Sieg. Das Match hatte mit einer viertelstündigen Verspätung begonnen.