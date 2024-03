In den vergangenen Wochen hat der Hornbach in der Ortslage Rimschweiler sein Gesicht verändert. Zwei große, gelbe Bagger waren am Ufer, aber auch im Bach selbst im Einsatz. Sie entfernten alte Böschungsbefestigungen, verbauten Bäume ins Ufer oder veränderten mit ihren mächtigen Schaufeln an einigen Stellen gar den Lauf des Flusses. Die Arbeiten sind Teil des zweiten Abschnittes der Hornbach-Renaturierung. Bis Mai soll die Baustelle verschwunden sein. Die Bagger kehren aber in nicht allzu ferner Zukunft zurück. Mehr zum Thema lesen Sie hier