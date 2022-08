Die Klosterstadt Hornbach lädt für das Wochenende zur Kerwe ein. Gefeiert wird an drei Standorten.

Das meiste passiert voraussichtlich rund ums Sportheim des SV Hornbach. Dort wird auch am Sonntag um 13.30 Uhr die Kerwerede gehalten. Es gibt Fußballspiele und Kerweessen.

Die Hornbacher Kerwe wird auch in der Gaststätte Auf der Platte sowie an der Gimpelwaldhütte gefeiert - dort am Sonntag ab 15 Uhr mit Live-Akustikmusik von Stefan Hoor.