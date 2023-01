Whitney total – der Zeitpunkt für die Hommage „Whitney Houston – Mehr als ein Moment“ könnte nicht besser sein: Am Samstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, ist die Show der Münchnerin Kerstin Heiles in der Festhalle zu sehen.

Seit Ende Dezember läuft der Tributefilm „I Wanna Dance with Somebody“ in den Kinos (145 Minuten, aktuell nicht in Zweibrücken, aber im Walhalla in Pirmasens, in Saarbrücken im Cinestar, in Kaiserslautern im Central und im UCI), so kann man vergleichen, was die schwarze Amerikanerin Naomi Ackie und die Deutsche Kerstin Heiles so drauf haben. Ackie singt nicht selbst, aber sie spielt gut, Kerstin Heiles dagegen ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin. Wenn im Kino Amy Adams singt, singt sie in der deutschen Synchronfassung. Der Spielfilm umfasst Whitneys Leben von den Anfängen bis zum Tod, die Show in Zweibrücken, die ohne Videoprojektionen auskommt, konzentriert sich auf die Songs. „Es ist ein bisschen wie ein Musical gestrickt“, sagt Heiles, „wir haben eine Band mit sieben Musikern, Tänzer, aber nicht jeder Mann und jede Figur in ihrem Leben kommt vor.“ Die Show war ein Lieblingsprojekt von Heiles, denn sie war schon als Kind ein Fan der Sängerin, bekennt sie, und hat ihre Songs gesungen. Später hat sie sich die Stimme von Houston richtig draufgeschafft, auch die rauchigen Parts. Alle großen Hits kommen also vor, zwischendurch wird erzählt. Es gibt noch Karten bei ticket-regional.de.