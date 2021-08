Schule daheim geht für die Jahrgänge 1 bis 4 in die (vorerst) letzte Woche. Ab 1. Februar sollen die Grundschulklassen in Rheinland-Pfalz wieder im Wechsel in den Schulhäusern unterrichtet werden. Insbesondere der Alltag der Erstklässler, die nach der Einschulung nur wenige Monate Präsenzunterricht erlebt haben, wurde kräftig durcheinander gewirbelt. Ein Vater aus Bubenhausen berichtet.

Thomas Hänisch ist Zollbeamter, arbeitet derzeit von daheim. Zu seinen beruflichen Aufgaben kam vor einigen Wochen auch noch die des Hauslehrers obendrauf. Seine Schülerin ist seine Tochter Leni, im Januar gerade sieben Jahre alt geworden. Sie besucht die erste Klasse der Grundschule Mittelbach. Erstes Fazit nach gut drei Wochen Home-Schooling: „Alternatives Lernen ist eine gewisse Zeit möglich, ersetzt aber nicht den Schulalltag“, berichtet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Seinen Lehrerjob teilt er sich mit Lenis Mutter, seiner Lebensgefährtin Kirstin Schehl. Die arbeitet derzeit auch im Homeoffice, was den Lernalltag Lenis erleichtere. „Es ist immer jemand da, der auch helfen kann.“ Bei der Betreuung/Beschulung wechselten sich die beiden Elternteile ab, was Hänisch als Vorteil für seine Tochter sieht, da der Input von beiden komme.

Aufgaben und weiterführendes Material

Der Lernalltag sieht im Hause Hänisch/Schehl so aus: Nach dem Frühstück geht es los, dann bearbeitet Leni die Aufgaben, die die Klassenlehrerin Tanja Hauch in einem virtuellen Klassenzimmer, online, hinterlegt hat. Die Links dorthin werden regelmäßig verschickt. Dort sind, neben den Schulaufgaben, organisiert als Tages-/Wochenplan, auch weiterführendes Material zu finden, Knobel-Aufgaben, Witze, Bewegungstipps oder Zaubertricks. „Das ist sehr gut gemacht und das gefällt mir auch sehr gut“, berichtet Hänisch. Er lobt die Lehrerin Tanja Hauch, die „großen Aufwand für die Erstellung der Wochenpläne“ betreibe. „Die Kinder danken ihr durch positives Feedback“, sagt Hänisch.

Aufgeteilt nach Wochentagen muss Leni dann das Programm und die Aufgaben abarbeiten. Hilfestellungen und Kontrollen fallen ins Ressort der Eltern, die das bei Erstklässler-Stoff auch noch gut im Griff haben. „Das ist ja überschaubar. Bei höheren Klassen stelle ich mir das schwieriger vor“, so Hänisch. Aber Lesen und Schreiben beibringen – ein zentrales Element in der ersten Klasse – ist eine Aufgabe. Setzt das die Eltern nicht stark unter Druck? „Gewisser Druck ist da, die Lehrerin kann man nicht ersetzen“, sagt Hänisch. In den Wochenplänen seien immer weiterführende Links für mehr Material zu finden. Das könne man gut nutzen.

Besprochen mit der Lehrerin werden die Aufgaben bei regelmäßigen Videokonferenzen über die Plattform Bigbluebutton. „Das funktioniert ganz gut, so lange das Netz nicht überlastet ist“, hat Hänisch beobachtet. Zudem stehe die Lehrerin auch immer telefonisch Rede und Antwort, sollte es Probleme geben. In der aktuellen Woche stehe ein Buchprojekt auf dem Programm, zu dem drei Videokonferenzen anberaumt sind. Die steuere Leni bereits sehr selbstständig, hat dazu den Laptop vom Papa geerbt, der sich kurzerhand einen neuen Rechner zulegen musste. Der Computer gehöre nun fest zu Lenis Schreibtisch-Ausstattung. „Sie hat die Bedienung schon sehr gut im Griff.“ Und klappt mal was nicht, sitzt der technische Support in Person des Vaters nur ein Zimmer weiter.

Vorübergehende Alternative, kein Dauerzustand

Ein Dauerzustand ist Home-Schooling in Hänischs Augen nicht. „Es ist eine vorübergehende Alternative und wir versuchen alle, das Beste daraus zu machen.“ Den Präsenzunterricht ersetze es aber auf keinen Fall. „Den Kindern fehlen einfach die sozialen Kontakte und das Lernen in der Gruppe.“ Abgesehen davon, so Hänisch, seien die Lehrer in Sachen Beibringen auch viel besser ausgebildet als die Eltern. Auch in Sachen Fingerspitzengefühl, wann die Kinder eine Pause brauchen. Das einzuschätzen, empfand der Vater als schwierig. „Die Arbeit muss man auch mal ruhen lassen, dann kann man später noch einmal weitermachen.“ Allerdings sage seine Tochter, wann es mal wieder an der Zeit zum Verschnaufen ist: Der Satz „Ich mag nicht mehr“ sei da ein deutliches Zeichen.

Ansonsten sei Leni aus Sicht Hänischs „mit Eifer bei der Sache“. Zwar ärgere sie sich auch mal, wenn etwas nicht gleich klappt, dennoch führe sie die Aufgaben alle bis zum Schluss aus – eine Eigenschaft, die Thomas Hänisch auch früher schon, etwa beim Puzzeln, bei seiner Tochter aufgefallen ist.

Dem für kommenden Montag avisierten Beginn des Präsenzunterrichts sieht Hänisch mit Freude entgegen. Sein Bedarf an Schule daheim sei vorerst mal gedeckt.