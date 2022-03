Recht glimpflich endete ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen eine 67-jährige Homburgerin. Weil das Zweibrücker Gericht auf „geringe Schuld“ erkannte, wurde das Verfahren gegen Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro eingestellt.

Endgültig eingestellt ist es aber erst, wenn die Frau den Geldbetrag überwiesen hat – und zwar an die gemeinnützige Organisation Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Laut Anklageschrift hatte die Frau am 10. Juni 2021 gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Homburger Uhlandstraße beim Rangieren ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dabei habe sie einen Schaden in Höhe von 1085 Euro angerichtet. Die Homburgerin sei weggefahren, ohne ihre Personalien anzugeben. Der Unfall blieb aber nicht unbemerkt; daher gelang es der Polizei rasch, die 67-Jährige zu ermitteln. In einer ersten schriftlichen Stellungnahme gegenüber der Polizei soll sie sich uneinsichtig und ohne Reue gezeigt haben.

Dafür entschuldigte sie sich jetzt gleich mehrfach vor Gericht: „Ich habe mich total anders verhalten als ich normalerweise bin.“

Anwalt: „Eher Psychologe als Verteidiger“

Der Homburger Verkehrsrechtsanwalt Hans-Jürgen Gebhardt trat als Verteidiger auf. Der Justizrat erklärte zu Beginn der Beweisaufnahme, dass er der 67-Jährigen eher als Psychologe statt als Verteidiger zur Seite stehe. Geschickt bereitete er das Gericht auf die umfassende Aussage seiner Mandantin vor. Demnach habe diese sich während des Unfalls „in einer absoluten Ausnahmesituation“ befunden.

Die Frau erklärte, dass sie angesichts dreier Pflegefälle in ihrer Familie stark unter Stress leide. Dies habe ihr Fehlverhalten auf dem Parkplatz ausgelöst. Sichtlich berührt schilderte sie glaubhaft und nachvollziehbar die große Verantwortung, die auf ihr laste. Richter Trümper zeigte in seinem Urteil Verständnis für die Angeklagte, die den Spruch akzeptierte.