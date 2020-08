Hätte es die Corona-Pandemie nicht gegeben, dann hätte die junge Springreiterin Charlotte Stuppi vom RSV Käshofen eine gute Chance gehabt, für Deutschland bei den Nachwuchs-Europameisterschaften in Portugal zu starten. Doch das Championat für den Springreiter-Nachwuchs wurde abgesagt, während das der Nachwuchs-Dressurreiter gerade in Ungarn über die Bühne ging. Ein kleines Trostpflaster für die 13-jährige Homburgerin, die dem Children-Bundeskader angehört, war der Start am Wochenende beim Youngster-Festival im niederländischen Wierden.

Dort sattelte sie den 14-jährigen Asterix im Nationenpreis, in dem die deutsche Equipe Rang vier unter vier Nationen belegte. Im ersten Umlauf unterlief Stuppi ein Abwurf, im zweiten Umlauf blieb sie fehlerfrei. Den Nationenpreis gewann das Team aus Großbritannien mit null Fehlerpunkten. Im Großen Preis qualifizierte sich die Homburgerin in ihrem letzten Children-Jahr mit einer fehlerfreien Runde fürs Stechen. Dort ritt sie zwar die schnellste Runde, musste aber einen Abwurf hinnehmen und wurde Fünfte. Den Großen Preis gewann die 13-jährige Rheinland-Pfälzerin Naomi Himmelreich.