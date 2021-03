Schon 2020 war der Keramikmarkt in der Homburger Innenstadt coronabedingt abgesagt worden. Diesmal soll das Ereignis zumindest virtuell veranstaltet werden. Von Donnerstag, 11. März, bis zum 2. April stellen etwa 40 internationale Keramikkünstler im Internet ihre ausgewählten Erzeugnisse zum Betrachten und Kaufen aus. Auf saarpfalz-touristik.de darf ab 11. März im Online-Markt gestöbert werden. Kontaktmöglichkeiten zum Bestellen bei den jeweiligen Töpfereien und Keramikwerkstätten sind angegeben. Die Händler stehen für Rückfragen zur Verfügung. Homburgs Bürgermeister Michael Forster hofft, dass der Markt im kommenden Jahr wieder in gewohnter Form in der Innenstadt abgehalten werden kann. Informationen erteilen die Saarpfalz-Touristik, Telefon 06841/104-7174, und die Homburger Tourist-Info unter der Telefonnummer 06841/101-820.