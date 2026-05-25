Wenn ein Handy ins Gästeklo fällt und Fünf-Sterne-Spermien hermüssen – dann ist das Homburger Frauenkabarett mit ihrem neuen Programm „Das volle Programm, bitte!“ am Start.

Fünf Frauen schaffen im Homburger Saalbau etwas, das selbst manchen Promis nicht gelingt. Schon von weitem sieht man die vielen Leute vor dem Saalbau. Im Lauf des Abends werden sie erfahren, wie mithilfe eines „Fünf-Sterne-Uterus“ und Top-Spermien ein „Sechs-Sterne-Baby“ herauskommt – „bereit für das volle Programm Leben“. Genau das verkörpern Silke Müller, Gisela Walter, Heidi Hennen, Birgit Schöndorf und Ursula Pfeiffer-Anslinger. Weil das Leben viele Gesichter hat, schlüpfen sie in viele Rollen. Die vielen Umzieh-Marathons, auf die bestimmt selbst Helene Fischer neidisch wäre, lohnen sich. Denn so bekommen die rund 700 Zuschauer die volle Dröhnung Kabarett.

Der Abend geht über reines Kabarett hinaus. Er ist Theater, Comedy, driftet an A-cappella-Gesangseinlagen vorbei und nimmt mal eine Abzweigung zum monologisierten Wahnsinn. Etwa dann, wenn die zuständige Politikerin ihre Rede zum Anti-Diskriminierungstag im Homeoffice übt – und das Publikum ihr per Videoschalte zugucken kann. In ihrem Bemühen, wirklich jeden mit einem Etikett versehen in Schubladen zu stecken und gezielt anzusprechen, rattert die Politikerin sämtliche Bezeichnungen runter. Sie hechelt, blickt gehetzt um sich und ist dem Wahnsinn (oder einem Herzinfarkt?) nahe.

Durchdringen, sezieren, parodieren

Es ist herrlich, wie sie die Dinge durchdringen, sezieren und parodieren. Auch, wenn’s brenzlig wird und manche bekannte Komiker einen Bogen um gewisse Themen machen – die fünf Frauen interessiert das wenig. Die beiden Nachbarinnen, die sich ihrer naiv-verblendeten Gedanken entledigen wollen, sind wieder dabei. Hedwig sagt, dass sie ihre Enkelin mit einem „dunkelschwarzen Mann“ gesehen habe. Sie einigen sich darauf, dass man das ja gar nicht mehr sagen darf und verwenden „People of Color“.

Auch den Fall um George Floyd, der 2020 in den USA von einem weißen Polizisten getötet wurde, thematisieren sie. Ihr Fazit: „Bei uns gäb’s das net. Unser Poliziste sinn viel besser rassistisch geschult.“ „Von Obama schwätzt ke Mensch mehr“, dafür schwärmen sie von Roberto Blanco.

Klimaneutrales Wetter für alle

Das Programm zündet aus mehreren Gründen. Man weiß nie, in welche ihrer bekannten Rollen sie als nächstes schlüpfen. Sie nehmen aktuelle Themen aufs Korn. Es geht um den Klimaschutz, und eine Expertin erklärt, dass es nun „ein Anrecht auf klimaneutrales Wetter für alle“ gebe und ein 157.000 Quadratkilometer großes Sonnensegel über dem Atlantik gespannt werden müsse. Es geht um ein ins Gästeklo gefallenes Handy und die Versuche, das mit einer Telefon-Hotline zu lösen, um „die verweichlichte Jugend“, die „im Globus drei Fleischkäsweck“ vertilgt, oder um eine Selbsthilfegruppe, die sich in einer sicheren Blase wähnt, denn außerhalb wartet ja „die böse Welt“. Dazu gibt’s ein „Blasen-Lied“ auf die Melodie von Abbas „Money, Money, Money“. Fest steht: „Bläst der Donald uns hart den Marsch, ist die Wirtschaft voll im Arsch.“

Drei Stunden Programm

Die Art, wie sie die Themen verarbeiten, ist originell, vielseitig, überraschend und witzig. Sie dichten bekannte Lieder um (auf „Marmor, Stein und Eisen bricht“ singen sie „Marmorkuchen mag ich nicht, lieber halt ich mein Gewicht“).

„Frauen können doppelhirnig denken“, steht am Ende fest. Es war ein guter Tag für die Comedy-Anhänger, als die fünf Frauen 1990 beschlossen, Kabarett zu machen. Sie schaffen etwas, das Promis wie dem „Harry Potter“-Sprecher Rufus Beck oder bekannten Theaterensembles nicht gelingt: Sie machen die Hütte voll und unterhalten über knapp drei Stunden mit einem derart abwechslungsreichen Programm, dass man das Gefühl hat, man hätte gleich drei gesehen.