Die Polizeibeamten staunten, als sie am 21. März in der Dinglerstraße ein Auto anhielten und den Fahrer kontrollierten: Sie fanden über 140 Gramm Haschisch und Marihuana. Am Donnerstag stand der Besitzer vor Gericht.

Wegen des illegalen Besitzes und Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde der 39-Jährige aus Homburg vom Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre, davon steht er zwei Jahre unter Aufsicht eines Bewährungshelfers. Zusätzlich muss er 600 Euro ans Zweibrücker Tierheim überweisen. Neben den 140 Gramm im Auto fand die Polizei bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung noch einmal sechs Gramm Marihuana. Der Angeklagte räumte die Anklageschrift von Oberamtsanwalt Volker Gries ein und gab den Handel mit Betäubungsmitteln freiwillig zu. Knapp die Hälfte wollte er an zwei Kollegen abgeben. Er erklärte, dass ein Großeinkauf billiger sei. Die Drogen hatten einen Wert von 700 bis 1400 Euro: In der Regel kostet ein Gramm „Gras“ zwischen fünf und zehn Euro.

Der Ersttäter gab zu, das er vor zirka einem Jahr, nachdem seine Mutter zum Pflegefall wurde, abends zur Entspannung einen Joint geraucht habe, und versicherte: „Ich bin aber nie unter Drogeneinfluss Auto gefahren.“ Staatsanwalt Patrick Langendörfer bewertete das umfassende Geständnis des Angeklagten als positiv. Hinzu komme, dass diese sogenannten weichen Drogen nicht in den Handel kamen. Die Verteidigerin schloss sich den Ausführungen des Staatsanwaltes an, hielt aber ein Jahr Bewährungsstrafe für angemessen. Richter Stefan Pick bewertete in seiner Urteilsbegründung das Geständnis als glaubhaft. Das Urteil ist rechtskräftig.